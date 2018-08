Anelhí Arias entabló una denuncia por violencia familiar contra Alejandro García después de que se hicieran públicas las imágenes en donde el extranjero aparece jalándole el pelo a la exporrista y empujándola violentamente dentro de la habitación.

Anelhí Arias decidió denunciar a Alejandro García el último domingo por la noche y el día lunes estuvo en el programa 'Tengo Algo Que Decirte' para contar que dentro del cuarto de hotel ella gritó pidiendo ayuda porque el cubano empezó a forcejear con ella.

Ahora, el programa 'En Exclusiva' difundió un audio de Alejandro García momentos después de enterarse de la denuncia que le entabló Anelhí Arias. Según se puede escuchar, el cubano está sorprendido y no sabe qué hacer.

"No sé que voy a hacer hermano. No sé que voy a hacer. Estoy sin un medio. Estoy llamando a todo el mundo y la estoy llamando y ella no contesta hermano. Me la hizo... No sé qué hacer papi, no sé qué hacer", exclama preocupado Alejandro García.

Cubano Alejandro García tras denuncia de Anelhí Arias

Anelhí Arias contó que, efectivamente, tras la denuncia del fin de semana, el cubano Alejandro García intentó comunicarse con ella para exigirle explicaciones. Incluso, la jefa de prensa de la exporrista declaró que la buscaba para amenazarla tras enterarse de lo sucedido

Anelhí Arias también le pidió a Alejandro García que ya no la busque y que no intente contactarla porque no quiere saber nada de él. Según indicó la exporrista en el programa 'En Exclusiva' este martes pasó por médico legista para que se haga la constancia de los golpes.

