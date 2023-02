Anelhí Arias cumplió seis meses al lado de su pareja Rodrigo Ibáñez y contó que ya comenzaron a convivir. “Estamos conviviendo todos en familia, en una casa muy grande y bonita, con piscina y todas las comodidades. Me ‘secuestró’ con todo y mis hijas , ja, ja, ja. Él es muy lindo y siempre me está sorprendiendo. Somos muy felices”, dijo la rubia.

¿Están pensando en el matrimonio?

No necesitamos un papel para estar juntos, las cosas irán fluyendo poco a poco. Quisiera muchas cosas con él, me veo en una vida juntos porque es la persona que esperé y Dios me lo mandó en el momento preciso. Siento mucha paz y tranquilidad, lo que no he sentido en otras relaciones. Estoy enamorada hasta el tuétano.

ANELHÍ QUIERE SER MADRE DE NUEVO

La animadora Anelhí Arias Barahona indicó que atraviesa un buen momento en el aspecto amoroso con su pareja Rodrigo Ibáñez e incluso contó que tienen planes de encargar un bebé en un mediano plazo.

“ Todo está súper bien, mi pareja es un caballero, un chico muy bueno, quiere muchísimo a mis hijas , es lo máximo, es mi amor, mi rey y mi todo. Me saqué la lotería con él, es una persona muy centrada y mi compañero. Es muy lindo, su familia es hermosa conmigo y con mis hijas. Él no solo me quiere a mí, sino se ha ganado el cariño y respeto de mis hijas. Rodrigo es súper tierno, cariñoso, atento, romántico y está pendiente de nosotras a cada momento”, sostuvo Arias.

¿Han conversado sobre la posibilidad de encargar un hijo?

Me encantaría ser madre nuevamente, pero eso no se sabe todavía. A él también le fascina la idea de tener un bebé, sobre todo porque él no es papá aún. A mis hijas las quiere muchísimo, los dos hemos conversado de todo, tenemos muchos planes como pareja, así que vamos a ver cómo siguen marchando las cosas y no lo descartamos. Una pareja cuando está enamorada se proyecta a muchas cosas, así que todo se lo vamos a dejar al tiempo y al destino.

TE PUEDE INTERESAR

Doña Peta al borde del llanto admite que quería boda de Paolo con Alondra García: “No se pudo”

Doña Peta habla por primera vez de Ana Paula Consorte y lanza gesto: “Más que feliz, Paolo está tranquilo”

Andrea San Martín rompió su silencio tras besar a joven de EEG: “Ya es lunes, se acabó la diversión”