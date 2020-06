Luego de que Alejandro García acusara a Anelhí Arias de ser dama de compañía y ser adicta a la cocaína, la porrista rompió su sielncio en el programa ‘Tengo algo que decirte’ y se defendió.

Hace unos días, el cubano fue entrevistado por reporteros de ‘Magaly TV: La Firme’ donde dio detalles del infierno que vivió al lado de la exporrrista.

“Es una mujer trabajadora, pero también le gusta la vida fácil ¿Cuál es la vida fácil? la prostitución. Una amiga de ella le ponía mineros, empresarios", dice Alejandro García en relación a Anelhí Arias.

“Me siento indgnada por las falsedades. Tengo dos hijas, me ha difamado por televisión. Soy una mujer que trabajad en rutinas de ejercicio, vendo mascarillas. Vivo con mi madre y con mi familia, me indigna que manche la honra de una persona que ha sido su pareja. Voy a actuar legalmente. Antes no lo hice por temor a sus amenazas violentas”

Asimismo, Anhelí Arias volvió a mencionar que actuará por la vía legal con Alejandro García por decir que ella consume drogas y ejerce la prostitución.

“Yo no quiero estar con él, es una persona enferma, es un psicópata. Me siento indignidad, el no ha pensado en mis hijas. Ya no más. Todo es falso lo que me ha sacado”, agregó la porrista.

Anelhí Arias se defiende de su expareja - TROME