Anelhí Arias fue masacrada por su pareja Alejandro García, contó Deysi Araujo | VIDEO | FOTOS

“La pateó, puñeteó. Estaba sangrando”, narró muy asustada la vedette Deysi Araujo, quien fue testigo de la agresión que sufrió Anelhí Arias por parte de su actual pareja, el cubano Alejandro García, la madrugada del viernes durante el aniversario del hotel-sauna ‘Charly’, en San Juan de Miraflores.



“Qué pena que Anelhí Arias soporte eso. Porque ese sujeto es un cobarde, me asusté mucho. Él le pegó. Yo vi cuando la masacró, le dio puñetes, patadas y ella gritaba: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’. Ella necesita ayuda porque no acepta, no ve la realidad, dice que no pasó ‘nada’. Estaba llorando en su cuarto. Tiene un chichón en la cabeza, sangraba”, relató la pelirroja.



Al parecer, el cubano se habría puesto celoso porque la exporrista estuvo conversando con el belga Greg Michel, quien también fue testigo de la agresión.



“Para mí es un poco hombre, cobarde. Estoy muy decepcionado de ver que un hombre le pegue a una mujer y que ella lo acepte. Espero que Anelhí Arias reaccione, tenga dignidad y se dé su lugar”, expresó el belga.



TERMINÓ CON ÉL

​

​Desde su cuenta personal de Facebook, Anelhí Arias reveló que terminó con el cubano, pero no explicó los motivos. Sin embargo, horas después borró el post.



Según la administración del local, no es la primera vez que ocurre algo parecido y habrían desalojado a Alejandro García del hotel.

