Anelhí Arias Barahona (45) y su novio Rodrigo Ibañez (30), contaron a Trome cómo se dio su relación en la que la diferencia de edad no ha sido un obstáculo para formar una familia al lado de las hijas de la exporrista del Sport Boys . La pareja tiene cuatro meses de relación y él asegura que llegó a la vida de ella para demostrarle que hay un hombe que la ama y valora.

Rodrigo, ¿qué te cautivó de Anelhí?

Todo. La conozco hace 8 años, pero en ese momento ella estaba casada con Dayron así que mantuve mi distancia por respeto. Siempre ha sido una mujer hermosa, extremadamente bella y bueno pasó el tiempo ella se fue para Perú, luego regresó soltera y nos volvimos a ver y la ‘química’ surgió. Hablábamos por redes sociales hasta que empezamos a salir.

¿Desde ese día no se han separado?

Claro, todo se fue encaminando.

¿Fue difícil tomar la decisión de vivir juntos, pues Anelhí tiene dos hijas que casi son adolescentes?

Anteriormente tuve una pareja que tenía un hijo de 13 años, claro no convivíamos como lo hago con Anelhí, pero me llevo súper bien con las niñas, nuestra convivencia es linda, somos una familia. Dayranita, incluso, me hizo una composición en la escuela sobre la persona que admira, yo me sentí feliz y honrado, y con Lucianita, pues la llevo al cine con su enamorado, los recojo, estoy pendiente de ambas cuando su mamá no puede asistirlas por el trabajo.

Anelhí tiene su carácter, ¿no han tenido disgustos?

Sí, lo tiene y yo tengo mucha paciencia, pero este viaje que hicimos a Nueva York, hace una semana, para celebrar el cumpleaños de Lucianita y el mío por adelantado, nos ha servido más para compartir, somos una familia bonita. Cuando Anelhí, está disgustada dejo que hable y ya cuando se le pasa conversamos y luego nos estamos riendo.

Anelhí Arias y Rodrigo Ibañez- Él es 15 años menor que exporrista, pero la edad no es problema para que su relación marche bien. ( Foto: Trome)

¿A qué te dedicas?

Soy músico, percusionista, tengo mi orquesta y también soy ‘assitan manager’ de una cadena de restaurantes italiano.

También conoces a Dayron

Sí, lo conocí cuando era esposo de Anelhí y en alguna oportunidad trabajé con él en su show, pero hace mucho tiempo que no conversamos, pero las niñas le han comentado a Anelhí que, al enterarse que somos pareja, dijo que ‘estaba bien, porque es un buen chico’.

La edad no ha sido un problema entre ustedes, Anelhí dice que eres su colágeno

(rie) Sí, mis amigos se han divertido con esa frase y me gastaron bromas, pero no hay ningún problema. Casi siempre estuve con mujeres mayores, creo que solo una vez, de adolescente, salí con alguien de mi edad. Nos llevamos bien, no soy celoso, dejo que haga sus cosas y todo fluye. Anelhí no ha tenido suerte en el amor, pero aquí estoy para recordarle que a su vida puede llegar un hombre que la ame y valore.

¿Anelhí, te sacaste la lotería con Rodrigo?

Literal. A Rodrigo Dios me lo envió. Gusto el día que dije voy a empezar a salir con alguien me lo puso en el camino. Me saqué la lotería con él, quiere mucho a mis hijas y ellas a él, mi mamá también se lleva bien con él, sus padres me quieren y hay una bonita relación entre los consuegros. Este muchacho vale oro para mí.

Cuenta que Dayron le dijo a tus hijas que Rodrigo es una buena persona...

Eso le dijo a las niñas, pero la opinión de él no me importa, estoy en otro momento de mi vida donde tengo mucha paz, tranquilidad, me aman y amo muchísimo.