Anelhí Arias realiza shows para adultos donde muestra los senos y se deja tocar por hombres delante de su pareja | VIDEO

¡DENIGRANTE! La exporrista Anelhí Arias , quien hace unos días contaba a Trome que hace más de un año no tenía comunicación con sus hijas debido a que su expareja se lo tenía prohibido, ahora se gana la vida dando shows explícitos en night clubs donde muestra los senos y deja que desconocidos la toquen como les da la gana y lo peor de todo es que todo sucede a vista y paciencia de su pareja, el cubano que hace unos meses la agredió físicamente en un hotel.



Las imágenes de este triste espectáculo fueron dadas a conocer por el programa de Magaly Medina, quien lamentó que Anelhí Arias se tenga que dedicar a este tipo de shows y que su actual pareja solo observe inerte a un lado de la barra de uno de los sitios donde la rubia da estos shows.

En estos shows, Anelhí Arias se muestra en topless y deja que los hombres que asisten a estos centros la toquen y hasta le besen los pechos o le toquen el trasero como ellos quieren.



Incluso, se puede observar cómo la exporrista hace poses sugerentes y deja que los tipos se acerquen a ella y le pongan crema en sus senos.



En otras presentaciones, Anelhí queda casi al desnudo y hasta se agacha para satisfacer el pedido de las personas que se encuentran en el lugar.

Anelhí Arias y sus shows calientes en night clubs. (Video: Atv)

En entrevista a Trome, Anelhí Arias sostuvo que hace un año y siete meses que no se comunica con sus hijas. "Desde el 11 de abril del año pasado, que me mandaron un video por mi cumpleaños. Las extraño mucho, hace un año y siete meses que no las veo".



Al preguntársele por qué Dayron Martin no deja que las vea, Anelhí Arias sostuvo que el cubano tendrá sus razones. "A pesar de que estoy soltera y creo que él también terminó su relación... pero una cosa no tiene que ver con la otra. Solo pido ver a mis hijas, hablar con ellas. Él sigue resentido conmigo... ahora estoy enfocada en mi trabajo y en mis hijas, me siento muy sola sin ellas. Estoy un poco enferma, me detectaron un quiste en el ovario, estoy en tratamiento, pero si no funciona me tengo que operar".