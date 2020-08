Anelhí Arias aclaró que no es amiga del cantante ‘Juancho Peña’, tras conocerse que animó su aniversario, y lamentó la muerte de 13 jóvenes en el local ‘Thomas restobar’, en Los Olivos.

“No soy amiga de ‘Juancho Peña’ ni lo conozco. A mí un promotor me contrató para animar su aniversario en marzo, días antes de que empezara la cuarentena. Ese día lo vi, nos hemos tomado una foto juntos y hasta nos entrevistaron para un programa de televisión. Después de eso, nunca más lo he visto”, señaló.

¿Fue en el mismo local ‘Thomas Restobar’?

No, ese evento fue en Comas. En esas fechas ya se estaban cancelando algunos shows, pero ese fue ‘privadito’ y fui temprano, pedí seguridad y animé por una hora.

¿Viste algo raro?

En la hora que estuve todo fue normal, veía que tenía su público y la gente se vacilaba. Pero nunca animo muy tarde porque la gente se ‘empila’, tienen sus torres de cajas de cerveza y se cruzan. Tengo cancha para manejar al público, pero siempre son complicados.

Durante la cuarentena se han dado muchos ‘privaditos’...

Me han llamado, pero no he trabajado en esos eventos porque soy respetuosa de la ley, estamos viviendo una situación muy difícil. Yo he sobrevivido vendiendo elementos de gimnasio y trajes de bioseguridad. Recién empecé con un show virtual y este sábado haré el segundo.

¿Qué opinas de la tragedia?

Estoy muy afectada porque esos chicos solo buscaban divertirse y encontraron la muerte. No estaba bien, pero no merecían un final de esa forma. Espero que haya justicia para todas las familias y se castigue a los responsables.