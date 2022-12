Anelhí Arias Barahona desde Miami, donde reside con sus dos hijas, reveló que está dándose una nueva oportunidad en el amor y aunque su pareja Rodrigo Ibáñez es mucho menor que ella esto no ha sido impedimento para que las cosas fluyan y hasta reciba el respaldo de los padres de su nueva ilusión, pues le han dado la bienvenida como a una hija.

Anelhí, ¿cómo estás, vi tus historias de Instagram y se te ve enamorada?

Bueno, estoy feliz e ilusionada. Es verdad tengo una nueva pareja y aunque es mucho menor que yo, las cosas marchan bien entre nosotros.

¿Cuándo se dio el ‘flechazo’?

Mira, fue mi hija mayor la que me decía a cada rato que salga, que me dé la oportunidad de conocer a alguien y seguí su consejo. A Rodrigo ya lo conocía hace tiempo, solo que en ese momento yo salía con alguien, y bueno ahora que me tomé mi tiempo para estar sola y acomodar mis ideas, pues me decidí hacerle caso a mi niña y aquí estamos.

¿Y Rodrigo es peruano, a qué se dedica?

Sí, es ‘made in Perú’ . Como otros peruanos se vino para acá a buscar un futuro, él es músico percusionista y ya conozco a sus padres. Ronald y Lucy me han dado la bienvenida a su casa como si fuera una hija, realmente es muy bonito lo que estoy viviendo y lo estoy cuidando mucho , pues no deseo que nada ni nadie lo estropee.

En las imágenes que posteaste se ve que estaban celebrando...

Sí, celebramos un mes de nuestra relación. Estamos ‘nuevitos’, ilusionados, él es muy atento conmigo, me cuida mucho y me hace reír un montón, hace mucho que nadie me hacía reír tanto. Yo le digo que es mi colágeno, porque soy mayor que él, pero creo que para el amor no hay edad que valga ahí está el caso de Leslie Shaw con su novio, ella le lleva como 13 años a él.

La relación va a paso lento, pero seguro...

Así es, ya no estoy para saliditas y esas cosas y Rodrigo lo sabe, será menor pero es muy maduro, muy responsable y trabajador, muy respetuoso, estoy feliz.

¿Tus hijas lo conocen?

Aún no hemos salido juntos, pero como ya se acercan las fiestas (la Navidad) seguro iremos a algún lado y disfrutaremos el momento. Mis hijas están conmigo todo el tiempo, yo veo por ellas en todo.

¿Y dónde está Dayron (Martin)?

Mira , no sabemos dónde está, pero espero que en el lugar en el que se encuentre le esté yendo bien y sea feliz como lo somos nosotras.

