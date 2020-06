EL COLMO. Anelhí Arias y Alejandro García han terminado para siempre su relación. No obstante, el cubano ha demostrado un comportamiento bastante nocivo en contra de la exporrista, por ejemplo, la grabó desnuda sin su consentimiento.

Los reporteros del programa Magaly TV La Firme entrevistaron a ambos para que les brinden su testimonio. La exporrista menciona que Alejandro García la grabó sin su consentimiento para amenazarla.

“Acá está lo que me puso, ahí va tu regalo”, lee Anelhí Arias el mensaje que le envió Alejandro García donde la amenaza con mostrar el video íntimo.

A su turno, Alejandro García indicó “yo tengo el video completo, está consciente, ahí nosotros estábamos teniendo intimidades, pero yo no lo voy a enseñar, ella enseña la parte en la que se quedó dormida. Yo no puedo seguir enseñando el video porque me puedo meter en un problema”.

Anhelí Arias indicó que actuará por la vía legal con Alejandro García por decir que ella consume drogas y ejerce la prostitución. “Yo no quiero estar con él, es una persona enferma, es un psicópata. Me siento indignidad, el no ha pensado en mis hijas. Ya no más. Todo es falso lo que me ha sacado”, agregó la porrista.

Anelhí: Su expareja la graba sin su consentimiento y esta es su respuesta (TROME)

Anelhí Arias se defiende de su expareja - TROME

Anelhí: Su ex la denuncia por ser dama de compañía y adicta a la cocaína (TROME)

