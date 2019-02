Anelhí Arias: 'Viví engañada con Dayron Martin'

Anelhí Arias comentó que Dayron Martin solo se casó con ella por interés, tras ver la publicación que hizo el cubano, quien señaló que agradecía a Dios por haberlo separado de ella.



“Hace un año, Dios y los santos me quitaron el peor de mis castigos, que duró 12 años, y por eso, doy gracias al cielo”, escribió Dayron en sus redes sociales.

“Qué triste ver lo que ha escrito, yo no podría decir que esos 12 años han sido los peores porque tengo a mis dos hijas, y en algún momento hubo amor, cariño y comprensión. Él (Dayron) siempre va a ser el papá de mis hijas, no le guardo resentimiento, a pesar de todas las cosas que está haciendo”, precisó Anelhí.

¿Por qué crees que publica este tipo de cosas?

No sé qué puede estar pensando, pero creo que he vivido engañada, solo estuvo conmigo por interés... porque actúa mal conmigo, pues ya es un año que no veo a mis hijas, ni deja que mi familia en Miami pueda acercarse a verlas.



¿Qué tipo de acciones estás tomando ante esto?

Ya mis abogados están viendo el caso, y no voy a parar hasta tener a mis hijas conmigo. Yo he tratado de conciliar con él de mil maneras, pero nunca obtuve una respuesta positiva.