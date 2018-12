¿Aneth Acosta quiere que expulsen del país a Antonio Pavón por llamarla india marginal? | ENTREVISTA

La bloguera Aneth Acosta señaló que Antonio Pavón ha quedado fuera de su vida y no caerá en el juego de seguir respondiéndole, porque ‘tiene trabajo’.

“Todo esto ha llegado a un punto crítico, no voy a seguir este juego de que tú me sacas algo y yo también, porque no gano nada, yo tengo trabajo. Antonio Pavón ha salido de mi vida, me he quitado un gran peso de encima”, manifestó Aneth Acosta.

¿Estás de acuerdo con la expulsión del país para Antonio como se pide en las redes sociales?

No, para nada.

¿No crees que sus palabras fueron graves?

Claro que son graves, yo me sentí ofendida pero los insultos eran hacia mí. No creo que merezca la expulsión del país, tiene un hijo y no creo que proceda.

¿Él se ha comunicado contigo?

No y tampoco me haya llamado a pedir disculpas. Antonio no está más en mi vida.

¿Y tú pides disculpas?

Sí, tengo que hacer un mea culpa, porque ni siquiera en una conversación privada debí usar esos adjetivos. Lo que la gente quiera ponerme en las redes sociales está en todo su derecho, creo que me lo gané, hay que apechugar en la vida.