Angelina Jolie: Karla Casós se declara su fan

La modelo Karla Casós, quien fue bautizada como la ‘Angelina Jolie peruana’, dijo que admira el trabajo humanitario que hace la actriz de Hollywood, quien se encuentra en nuestro país escuchando los testimonios de los refugiados venezolanos.



“Angelina Jolie es una mujer admirable. Su visita llena de esperanza a los hermanos venezolanos”, afirmó Karla.

Tú te hiciste conocida como su doble...

En Miami fui extra de una película y alguien dijo que me parecía a Angelina. Pero fue en Chile cuando la fama de la ‘Angelina Jolie peruana’ creció en el reality ‘Granjeras’.



¿Te ves parecida con ella?

La verdad, yo no me veo parecida. Nos parecemos porque somos mamá de mellizos y anunciamos que nuestro matrimonio llegó a su fin.

¿Te gustaría conocerla?

Me encantaría. Sigo sus pasos solidarios apoyando las campañas de lucha contra el cáncer de mama y voy a formar una ONG a favor de las madres solteras.