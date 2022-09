El actor Angello Bertini, recordado como ‘Cevichito’ por su papel en la serie ‘Mil Oficios’ contó que está protagonizando la película ‘Cosas de adultos’ que acaba de estrenarse en el Perú y se grabó íntegramente en Estados Unidos. En dicha cinta también participa la actriz peruana Roxana Peña, quien ha realizado varias novelas, series y películas en dicho país.

¿Volviendo a la actuación con un rol protagónico?

Me encuentro bastante emocionado con la película ‘Cosas de adultos’ pues yo no tenía en mente regresar a la actuación y ahora estoy estrenando una película.

¿Cuéntame sobre tu personaje y la película?

Soy Rafael Durand, un actor muy famoso en su país que lo pierde todo por un ‘ampay’ y se va a los Estados Unidos a comenzar desde cero, y claro, pasa por una serie de peripecias del típico inmigrante. Sin embargo, es un soñador, un luchador y trata de salir adelante, esto se va mezclando con una comedia llena de situaciones medias picaronas que lo convierten en una comedia redonda.

¿De esta manera te reencuentras con el humor?

Así es, siempre he hecho comedia, es muy difícil hacer comedia. Yo preferiría siempre hacer un drama, que es más sencillo a diferencia de la comedia... donde puedes hacer el ridículo o ser muy falso, pero hacer reír bien es lo más difícil. Esta película es una comedia fina, no es una cinta facilista en donde te caes y te ríes. Además, creo que hoy en día hay que tomar las cosas con humor, la pandemia golpeó duro y que mejor terapia que la risa, afrontar los problemas con risa y este personaje tiene esa particularidad para salir adelante de esa forma.

Entonces, ahora volverás a la actuación...

Es bien difícil, no tengo en mente por ahora, lo mío es lo gastronomía pues acabo de abrir un restaurante hermoso en Chacarilla... y esto ha sido una oportunidad. Yo me encontraba de vacaciones con mi familia en Miami y se abrieron las puertas, la propuesta de hacer una película en los Estados Unidos con una producción de afuera, eso me motivó y me llevó a decir que sí. Sin embargo, tenía mucho miedo porque no estaba en una producción hace 13 años, estoy frío y tenía ese tipo de temores... pero es como manejar bicicleta, pedaleas una, dos veces y agarras confianza, ya luego te acuerdas de todos los trucos que hacías y vas para adelante.

También he visto que te has convertido en un runner...

Hace unos años empecé a correr por salud y hace unos días completé la media maratón después de superar una lesión. En unas semanas me voy a Italia y buscaré alguna carrera para seguir sumando kilómetros.

