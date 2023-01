Este martes 31 de enero, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron un ampay protagonizado por Ángelo Campos, arquero del club Alianza Lima, quien fue captado en altas horas de la noche disfrutando junto a dos mujeres en una pollada organizada en el distrito de Lince.

En las imágenes, se ve al arquero de 29 años muy cariñoso con una de sus acompañantes, pese a tener una relación sentimental.

¿Qué dijo su pareja Yharif Figueroa?

Pero no todo quedó ahí, pues “Amor y Fuego” buscó a Yharif Figueroa, pareja de Ángelo, para mostrarle las imágenes. La joven se mostró sorprendida, pero solo confirmó que sí viven juntos.

“Hola, ¿Yharif Figueroa? ¿Eres la esposa de Ángelo Campos” , consultó el reportero de Willax TV. “¿Qué pasó”, atinó a responder Figueroa.

“Anto todo disculpas, queríamos enseñarte unas imágenes de Ángelo, de ayer en la madrugada, no sé si estás enterada que estaba en una reunión tomando con unas chicas. ¿Vives con él?” , expresó el hombre de prensa.

“Sí, pero no puedo hablar ahora”, dijo mientras no dejaba de caminar. En otro momento, el reportero le mostró las imágenes comprometedoras de Ángelo, pero ella solo atinó a decir: “Sí (es él), ya, disculpa no puedo hablar ahora”.

