Angelo Fukuy quedó sorprendido por las lágrimas que derramó Christian Domínguez, quien dijo estar afectado por las declaraciones que dio el trujillano al revelar cumbiambero solo les pagaba 500 soles por mes y medio de trabajo en ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Vi el programa (’El reventonazo de la chola’) y nos ha sorprendido (verlo llorar). ¿Si creo en sus lágrimas? Queda en conciencia de cada uno, yo tengo mi conciencia tranquila y he dicho la verdad. Nosotros no sentimos el apoyo de la empresa, ahora somos personas libres y por eso formamos ‘Zona libre’”, comentó Fukuy.

Cuando regresen los eventos… ¿Estarías dispuesto a compartir escenario con Christian?

No tendría ningún problema, mi amistad siempre va a estar y les voy a desear lo mejor.

Christian Domínguez fue entrevistado por Ernesto Pimentel en el Reventonazo de la Chola Chabuca y se le consultó por la separación de Angelo Fukuy de ‘La Gran Orquesta Internacional’. El cantante indicó que se siente bastante afectado por la decisión de su colega de fundar su propio grupo musical y, sobre todo por todo lo que se ha dicho en los últimos días.

El popular ‘Wachimán’ indicó que no le gustan los términos en que su excompañero hizo pública su separación de la agrupación. “Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, indicó.

El cantante expresó que siente que ha perdido un amigo más que un compañero de trabajo. “A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”.

Christian Domínguez también precisó que desea que la iniciativa musical de Angelo Fukuy prospere. “Por más que me digan ‘no son tus amigos, al final en este medio no hay amigos, no existe el compañerismo’, pero cuando están a tu lado y trabajan contigo tanto años, los llegas a querer”, finalizó.

Ángelo Fukuy se pronunció luego de los titulares que acaparó por formar su orquesta separado de Chrstian Domínguez, la misma que está compuesta por varios músicos de la agrupación del popular ‘Wachimán’, La Gran Orquesta.

“Somos un grupo humano que estuvo en momentos difíciles y libres, sin contrato. Conversando con Jonathan, con José Antonio y los demás chicos, los 11 músicos que nos acompañan también, me dijeron ‘Ángelo pero hay que hacerlo, hay que aventurarnos en este nuevo proyecto’”, contó en entrevista con Natalie Vértiz de Estás en Todas.

El cantante, que estuvo con su novia Wendy Dyer, volvió a recalcar que ninguno tenía contrato con Christian Domínguez. “Tenemos derecho a trabajar”, aseguró.

La conductora de Estás en Todas le consultó sobre algunas especulaciones de los medios, que indicaban que se ‘robó’ a los músicos de su anterior jefe. “No, yo no he robado nada a nadie, todos estaban libres, así que por eso nos juntamos todos y aquí estamos, en ‘Zona Libre’ para todos ustedes”, dijo Ángelo Fukuy.

