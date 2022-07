La historia no se siempre es como fue contada, sería mejor escuchar cómo fue vivida. La cumbia peruana tiene, entre sus buenos intérpretes, a Ángelo Fukuy, quien salió de un pueblo realmente pequeño, pero que eso no fue impedimento para que piense en grande. El ex integrante de los ‘Hermanos Yaipén’ no siempre cantó sobre un escenario, sino que dio sus primeros pasos en lugares sorprendentes, supo ganarse los soles uno por uno y ya consagrado, no cambió, sino que respetó a los demás e hizo que respeten a la popular Dayanita. Vale la pena leerlo.

Ángelo, tu frase ‘Échale pues’ suena bien mexicana

Eso me han dicho, pero respondo que no tienen razón, porque si fuera como dicen, sería ‘Órale’.

¿De dónde la sacaste?

De chico, en mi tierra, mis tíos escuchaban las clásicas rancheras, pero le puse mi tono bien peruano.

¿De dónde eres tú?

Mi pueblo es ‘Chiquitoy’ en La Libertad y mis tíos solían poner esos temas mexicanos.

¿Y a qué edad te ganaste tus primeras monedas?

De pequeño me iba a los parques a cantar o me subía a los micros.

¿Pasabas el gorro?

Claro y llegue a juntar 50 soles. Con ese dinero me sentía millonario.

¿Y temas de quiénes entonabas?

Chayanne, Christian Castro o Luis Miguel.

O sea que eres hombre de campo

Se cortar alfalfa, también la caña de azúcar, poner el bosal a los burros y caballos.

¿Es cierto que los burritos conocen el camino de regreso a su casa sin que los guíen?

Claro. Tengo dos en casa de mi mamá: ‘Mil amores’ que quiere estar con todas las hembras de su especie y el ‘Juaneco’, que es cariñoso y juguetón. Son inteligentes.

¿Qué más sabes de la vida de campo?

Ordeño vacas y he tomado 4 tipos de leche.

¿Cuáles?

De carnero, cabra, burra y vaca.

¿Cuál es la mejor?

La de la burra, para cuidar la voz.

A propósito de tu talento, ¿conquistabas chicas con tu canto?

A mis enamoradas les enviaba audios de canciones.

nació en 'Chiquitoy', un pueblo de La Libertad (Foto: Allengino Quintana)

¿El tema qué siempre te piden tus fans?

‘Lárgate, has de tu vida lo que quieras’.

Es una canción para el desamor

En mi cara me engañaron.

Cuenta eso, por favor

Tenía una enamoradita en la primaria. Un día jugaba fulbito por casa de ella.

Sigue

La pelota se fue por su puerta, fui a recoger el balón y estaba allí, besándose con un chico de secundaria.

¡Qué fuerte!

Hasta que estando con los ‘Hermanos Yaipén’, tuve una presentación en Trujillo.

¿Qué ocurrió?

Ella llegó con unas chicas, estaba vestida de rojo y justo yo empezaba a cantar.

¿La recordaste?

Claro y para mí ella era la única en el local y empecé: ‘Ojalá qué te mueras, que se abra la tierra te hundas en ella…’

Va a leer esto

Ahora somos buenos amigos

¿Cómo se dio el salto a ese grupo tan emblemático de nuestra cumbia?

Ganaba festivales de municipalidades cercanas a mi pueblo. Vine a Lima a probar suerte al programa de Raúl Romero que se llamaba ‘R con R’.

¿Cómo te fue?

Nos presentamos seis mil personas y llegué a estar entre los quince mejores, pero luego salí.

¿Entonces?

Regresé e ingresé a estudiar contabilidad.

¿Y la música?

Conocí a Jorge Cortijo, dueño de un restaurante que me ofreció trabajar en su cebichería y quedarme a dormir en su casa, porque venir desde Chiquitoy era bien sacrificado.

¿Aceptaste?

De inmediato. Atendía las mesas, en la cocina y cantaba en un grupito digital.

¿Entonces?

Un jueves, que yo ensayaba, entraron 2 personas a consumir. Pidieron una parihuela, chita al ajo y una gaseosa de litro.

¿Quiénes eran?

Walter y Javier, los dueños de ‘Hermanos Yaipén’.

¿Cantaste delante de ellos?

Yo tenía que ensayar y me puse a interpretar: ‘Va cayendo una lágrima en tu mejía’, temas de ‘Los ángeles negros’, el bolero ‘Los aretes que el faltan a la luna’.

¿Los convenciste?

Me preguntaron si sabía cantar cumbia.

Obviamente dijiste que sí

Nunca lo había hecho, pero dije que sí e interpreté: ‘Me enamoré de ti’.

¿Y cómo siguió?

Se presentaron, me dieron su tarjeta y una dirección en Chiclayo. ‘Allá te esperamos’, fue su comentario.

¿Fuiste?

Llegué y no los encontré y solo estaba una secretaria, que me aclaró: ‘Te están esperando en tal restaurante, ve y tienes que cantar’

¿Cuál fue tu primer tema?

‘Que levante la mano’.

¿Lo más alucinante qué has vivido sobre un escenario?

En Iquitos, una fanática me arrojó su trusa que cayó justo al micrófono.

¿Cuál es la verdadera historia con la actriz cómica ‘Dayanita’?

Es mi amiga. Nos conocimos cuando fuimos con el grupo a presentarnos al canal donde ella trabajaba.

¿Cómo surgió ese ‘flechazo’?

Un amigo de la orquesta quiso vacilarla, de verdad no era algo feo lo que le decía, pero pensé que a ella le podía incomodar y lo paré.

¿Qué hiciste?

Lo frené: ‘Papi, no hagas esas bromas’ y ella reaccionó agradecida y me abrazó. Desde ese momento somos grandes amigos.

Ahora eres solista

Sí, he asumido esa gran responsabilidad.

¿Fue complicado tomar la decisión?

Hablé con mis padres, esposa y me dijeron ya es el momento.

¿Es un disco nuevo?

Estamos produciendo canciones con la fusión de instrumentos mexicanos y el sonido de la guitarra peruana.

Recomiéndanos un tema de esa nueva producción

Todos están muy buenos, pero podrían empezar por escuchar: ‘Levanta tu copa’.

Muchos éxitos en lo que sigue de tu carrera

Un gran abrazo para los lectores de ‘Trome’.

