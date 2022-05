El cantante Angelo Fukuy afirma que está contento en su carrera como solista y aseguró que don Víctor Yaipén saldrá adelante de su problema de salud porque ‘es una persona muy fuerte’ y apadrinó a la orquesta ‘Influencias’.

“Me está yendo muy bien en mi carrera como solista. Yo sabía que iba a ser difícil pero creo que Diosito ha estado de mi lado y, de verdad, me siento muy feliz. Empecé el 15 de diciembre con fuerza y este año seguimos con mucho más trabajo”, afirmó.

Es un cambio importante porque siempre has trabajado en orquestas y ahora estás solo en el escenario.

Exactamente, antes he participado en ‘Los Hermanos Yaipén’, ‘Grupo 5′, ‘La gran orquesta’, en todas las agrupaciones he sido cantante, parte de la delantera, ahora estoy solo. En este momento cuento con 12 músicos, tres personas en el coro, un animador. Poco a poco estamos creciendo, tampoco de golpe porque la situación no está como queremos.

Muchos artistas dicen que hay contratos, pero los empresarios ya no pagan como antes...

Yo estoy muy bien y agradecido con los empresarios porque conocen mis inicios, mi trayectoria y la verdad sí pagan (bien).

¿Cuándo vas a lanzar una nueva canción?

Tengo una canción que es la prima hermana de ‘Lárgate’. Todavía no puedo decir el nombre de la canción, pero sí puedo decir que ya está hecha y masterizada. Dios mediante, a fines de mayo o principios de junio estamos lanzándola con todo y videoclip.

Tú no has trabajado con Víctor Yaipén, pero sabes que está pasando por una difícil situación de salud.

Sí, hace poco fui a hacer unas grabaciones al estudio ‘Virtual Sound’, de Donald Yaipén. No tuve la suerte de verlo, pero conversé con sus hijos. Yo considero mucho a la familia de don Víctor, deseo de todo corazón que le vaya muy bien y darle toda la fuerza y energía, cualquier cosa que necesite estoy para apoyarlo en lo que se pueda.

Ha tenido complicaciones con la diabetes y ahora necesita un trasplante de riñón.

Yo estoy triste por la situación que está pasando don Víctor, a quien yo quiero pero sé que es una persona muy fuerte y va a salir adelante.

Ahora estás apadrinando la orquesta ‘Influencias’...

Cuando salgo de mi pueblo Chiquitoy y llego a Trujillo conozco a Julio Robles, quien es el dueño de la orquesta. Me invitó al casting a participar y sin pensar me quedé un año trabajando con ellos. Aprendí muchas cosas, así que estoy muy agradecido y feliz de ser padrino de ‘Influencias’, una orquesta trujillana con la cual me inicié, mi primera casa.

Fue tu escuela...

Ellos me abrieron las puertas, fueron mis inicios y luego de ellos estuve con los ‘Hermanos Yaipén’ y lo hice con base, gracias a ellos.

