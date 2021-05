Los dimes y diretes entre Angelo Fukuy y Christian Domínguez siguen a la orden del día. Sin embargo, el líder de la orquesta de cumbia ‘Zona libre’ asegura que no tiene problemas con el animador de ‘América hoy’.

Este último sábado Angelo Fukuy, Lucho Paz, Marco Antonio Guerrero, Jhon Kelvín acompañaron a Josimar Fidel durante su presentación en el reality que fue todo un éxito. En este mismo programa también estuvo Christian Domínguez, quien acompaña todos los sábados a su pareja Pamela Franco en su participación en el show.

Pese a estar en el mismo espacio televisivo, Angelo Fukuy aseguró que no se cruzó con su excompañero de Gran Orquesta Internacional. Aunque admitió que logró verlo de lejos y no tuvo oportunidad de saludarlo por el correteo para su presentación.

“(¿Te encontraste con Christian Domínguez?) No hemos tenido la oportunidad porque estuvimos con el tema del correteo, pero sí lo vi que estaba con su hijita. Le deseo lo mejor y muchas bendiciones, traer un hijo al mundo es una bendición, felicidades para él y para toda su familia”, manifestó Angelo Fukuy a la prensa.

“Para ser sincero desde el año pasado no lo veía, esta fue la primera vez, lo vi de lejos, de espaldas lo vi... Yo no tengo ningún problema ni con él ni con nadie. Hay cositas por ahí, pero eso se va a conversar en interno. Le deseo lo mejor a él y a la Gran Orquesta, a los chicos y a los músicos. Si se da la oportunidad yo me acerco a saludarlo”, aclaró el cantante.

El líder de ‘Zona libre’, Angelo Fukuy señaló haber estado emocionado por el encuentro con grandes músicos de la cumbia en ‘El artista del Año’ y no descartó ser parte de la próxima gala. “Soy materia dispuesta”, dijo.

“Que emoción, tuve sentimientos encontrados, qué honor poder estar al lado de grandes intérpretes de la cumbia peruana como es el maestro Lucho Paz, a quien tengo gran admiración, al gran Marco Antonio Guerrero, Jhon Kelvín, Josimar y agradecer a Gisela Valcárcel y a la producción por pensar en mí”, expresó emocionado.