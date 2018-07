Angie Arizaga afirma que 'no hay que mirar atrás' sobre la posibilidad de volver con Nicola Porcella 

La modelo Angie Arizaga rechazó, tajantemente, la posibilidad de retomar su relación sentimental con Nicola Porcella , a diferencia del ‘guerrero’, quien no descarta volver con la popular ‘Negrita’.



“Siempre le voy a desear lo mejor, ya tomamos la decisión de separarnos, en otras oportunidades se ha dado (que han regresado), pero hablamos de hace 3 o 4 años, cuando íbamos y veníamos, pero ahora somos personas maduras. Él tiene 30 años y yo 27. La decisión que uno toma es la que debe valer y no hay que mirar para atrás”, dijo Angie.



¿No es incómodo trabajar con él?

Acabamos en buenos términos, le deseo lo mejor, es un gran chico, tiene una energía única y es talentosísimo. Hay un cariño muy grande, pero nos llevamos mejor como amigos que como pareja.



CARGA LABORAL



En tanto, Nicola contó que uno de los motivos de la ruptura fue la gran carga laboral que tienen ambos.



“Nunca voy a descartar la posibilidad de volver, pero los dos estamos súper cargados de trabajo, esa es la verdad. ¿Si todavía hay un sentimiento? Obviamente, pero un sentimiento donde siempre le vas a desear lo mejor y que le vaya bien”, señaló Porcella .



Y aunque Angie y Nicola están separados, esto no influye en su labor, pues en el circo de ‘Esto es guerra’ comparten rutina y hasta se hacen bromas.



“De verdad, nos llevamos bien como han visto. Incluso, somos los primeros en llegar al ‘Mall del Sur’ para ensayar las rutinas y hasta nos reímos, ya crecimos”, manifestó Angie .



“Existe un buen trato. Además, el público merece respeto y les anunciamos que este 27, 28 y 29 tendremos tres funciones”, detalló Nicola Porcella .