¡ESCÁNDALO! Las imágenes de Angie Arizaga besándose apasionadamente con un joven en una conocida discoteca se volvió viral en las redes sociales y lo poco que se sabe del 'afortunado' chico es que este sería el primo de Yaco Eskenazi. Sin embargo, en un adelanto del programa de Rodrigo González, se revela que el hombre estaría casado y su esposa no dudó en hablar del comentado ampay.



"Él es el papá de mis hijos, no sabía nada, no puedo creer lo de este video", dijo la esposa del hombre que apareció besando a Angie Arizaga en el adelanto del programa 'Válgame Dios'.

En el ampay que se publicó en el programa 'Instarándula' se pudo ver a Angie Arizaga bailando sensualmente con el susodicho y posteriormente el comentado beso con el que, supuestamente, la 'Negrita' deja en el pasado a Nicola Porcella.



Luego del 'ampay'; el 'Zorro Zupe' envío un mensaje que sería una indirecta para la chica reality; y él sería quien reveló que el nuevo galán de Angie Arizaga es casado y acaba de convertirse en padre.

"Me contaron que ayer alguien se pasó de 'calentona' con un reciente padre... ¡quisiera saber qué dirá la mujer cuando vea LAS IMÁGENES!", escribió el también amigo de Nicola Porcella