Angie Arizaga aclara: "No saldría con Fabio Agostini porque Mayra Goñi es mi amiga"

Lo dijo sin pelos en la lengua. Angie Arizaga negó tajantemente que haya la posibilidad de tener ‘saliditas’ con Fabio Agostini, ya que Mayra Goñi es su amiga.

“No saldría (con Fabio) porque somos amigos, compañeros de trabajo y yo respeto. Mayra es mi amiga”, dijo Angie Arizaga en ‘En boca de todos’

De otro lado, reiteró que lo del anillo fue una broma y no quiere tener conflictos con Nicola Porcella.“La verdad, no quiero crearme conflictos con mi expareja, que es Nicola, yo me voy a llevar siempre los mejores recuerdos y ya quedó en el pasado. Yo sigo avanzando, enfocada en mi trabajo, nada más”, indicó Angie Arizaga.

Como se sabe, Nicola Porcella mostró su molestia porque Angie Arizaga dijo que había tirado el anillo de compromiso que le regaló y lo consideró como una falta de respeto.