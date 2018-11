Angie Arizaga decidió dejar en el pasado a Nicola Porcella y vaya que se tomó la tarea a pecho, ya que la integrante de 'Esto es Guerra' fue ampayada este fin de semana besándose muy apasionadamente con otro chico mientras bailaban en una discoteca. La popular 'Negrita' no dudó en besarse con el desconocido sujeto frente a todos, demostrando así que no tiene nada que ocultar y que el capitán de los guerreros es asunto olvidado y enterrado.



En el programa 'Instarándula' de Samu en Instagram emitieron el video que le enviaron unas usuarias de esta red social y en donde se ve claramente cómo Angie Arizaga baila de forma muy sensual y se ríe coquetamente con este desconocido chico que, al parecer, ha conquistado a la también conductora de 'La Previa'.



Así, Angie Arizaga confirma que no está en sus planes retomar alguna relación con Nicola Porcella, quien ayer en 'Estás en Todas' quedó en evidencia por el productor de 'Esto es Guerra' por haberle pedido el regreso de la joven competidora al equipo de los 'guerreros' porque la extrañaba.



Angie Arizaga besa a otro en discoteca y olvida así a Nicola Porcella. (Video: Instagram/Instarándula)