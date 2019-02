Angie Arizaga defiende a Nicola Porcella tras denuncia de Poly Ávila: "Lo conozco y en mi vida lo vi en estas cosas"

Sabe quién es y lo respalda. Angie Arizaga no dudó en mostrar todo su apoyo a su expareja Nicola Porcella. Pese a que ambos ya no tienen una relación, la popular 'Negrita' fue enfática en señalar que conoce al guerrero y sabe que él no tiene nada que ver en la denuncia pública que hizo Poly Ávila.

Según Angie Arizaga, Nicola Porcella es un chico que jamás se metería en ese tipo de escándalos (Poly Ávila fue drogada en la fiesta en Asia) y lamentaba que muchos comentarios se hagan sin fundamento en su contra.

"A Nicola Porcella lo conozco y en mi vida lo vi en ese tipo de cosas. Me extraña todo esto. Se está hablando sin medir, sin fundamentos. Estoy segurísima porque lo conozco que no está metido en eso. Los conozco a ellos y conozco mucho a Nicola y sé que jamás estarían metidos en ese tipo de cosas", declaró A ngie Arizaga a la prensa.

Además, la guerrera indicó que a las personas les gusta hablar, pero que al final saldrá la verdad. Angie Arizaga también lamentó que, cuando se habla sobre el tema de la denuncia de Poly Ávila, se involucra a los chicos reality como si fueran los responsables de este tipo de lamentables actos.

"Están hablando sin medirse. Yo conozco a parte de los chicos y estoy segurísima que no están metidos en este tipo de cosas. Tener que involucrarlos en eso y sin fundamentos, porque ni siquiera dicen nombres simplemente dan la idea, nos dejan mal. Que estén metidos en esas cosas me parece extraño y no creo que sea real", señaló Angie Arizaga.