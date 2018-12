El diagnóstico que llevó a Angie Arizaga a la clínica y que ahora la hace cuidar su alimentación y estilo de vida

Angie Arizaga debe cuidar su salud. La participante de Esto Es Guerra estuvo internada hace unos días y se mantuvo alejada de todo su trabajo en TV. La Negrita incluso recibió la llamada de su expareja, Nicola Porcella, durante su permanencia en la clínica.

Aunque primero se informó que se trataba de un tema de agotamiento, lo cierto es que el diagnóstico de Angie Arizaga fue más severo de lo que todos creían. La Negrita debe cuidar su alimentación y, por ahora, no podrá hacer ningún tipo de actividad física.

¿De qué se trata? Según contó Angie Arizaga, el doctor le dijo que sufría de hepatitis reactiva, probablemente contraída por haber comido algo en la calle que le cayó mal o por haber tenido un esfuerzo físico extremo.

Por ese motivo, Angie Arizaga continúa bajo tratamiento médico, realizándose chequeos semanales y cuidando de no realizar ningún ejercicio. Según indicó la Negrita, el doctor le dio alta bajo su responsabilidad justo antes de Navidad.

"El doctor me dijo: 'te voy a dejar salir de la clínica, pero bajo tu responsabilidad'. Yo debería estar en cama, pero no puedo estar en cama mucho tiempo. Me gusta estar en actividad", declaró Angie Arizaga.