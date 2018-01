Angie Arizaga responde a críticas por tener fuerte barrera de seguridad en evento [VIDEO]

La modelo Angie Arizaga dio su versión sobre la polémica que generó entorno a unas fotografías en las que se le ve ingresando a un centro comercial rodeada de una fuerte barrera de seguridad para realizar un evento.

Angie Arizaga llegó hasta las instalaciones del centro comercial, resguardada no por uno, no por dos, sino por seis agentes de seguridad.

La seguridad la resguardó y la cubrió, manteniéndola segura dentro del cordón humano. Sin embargo, la medida demostró ser totalmente innecesaria, pues ningún fanático se acercó a Angie Arizaga.

Al respecto, Angie Arizaga dio su versión de lo sucedido y negó que sea una desubicada. La modelo indicó que el centro comercial le pidió la seguridad.

"El mall nos pide ciertas reglas y nos pide 20 VIPS. Es algo que no puedo luchar y decir no porque es lo que me piden las reglas. Espero que el público entienda y no estén atacando y atacando o haciendo leña de algo que no hay", dijo Angie Arizaga.

"Si fuera por mí, yo no voy con seguridad. A mí me encanta estar con el público. Creo que ellos me conocen y saben cómo soy. No soy ninguna desubicada. Mis papás me han criado bien" , agregó Angie Arizaga.

