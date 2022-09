¿BEBÉ EN CAMINO? Angie Arizaga y Jota Benz son unas de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, por lo que sus fans no dudan en brindarles muestras de respeto y cariño. La popular ‘negrita’ celebró el último lunes 26 de setiembre su cumpleaños con un mensaje de sus compañeros que levantan rumores de embarazo.

Angie se enlazó con el programa ‘En Boca de Todos’ y fue ‘echada’ por Mario Hart quien mencionó que en “nueve meses” se vería un nuevo episodio con la pareja, mientras que Tula Rodríguez también continuó con las bromas.

“Amiga, estoy tan preocupada, ¿por qué estás tan sensible?, escúchame, ¿ya tienes tu regalito implantado?... Jota, no me digas que ya prendió y estarían esperando el tiempo necesario , yo me emociono”, mencionó.

Ante esto, Angie Arizaga atinó a reírse y a descartar cualquier señal de embarazo. “No, todavía, todavía no, cuando suceda prometo contárselos”, dijo. Sin embargo, Jota agregó: “ Me acaba de provocar algo raro, como que antojos tengo , me acaba de provocar pepinillo con helado”

TROME | Angie Arizaga estaría embarazada ante mensaje de Jota Benz y amigos. Video: Instarándula

RENZO SCHULLER MANDA MENSAJE A ANGIE Y A JOTA

El portal de Instarándula compartió un mensaje del conductor de ‘Esto es Guerra’, Renzo Schuller, a Angie Arizaga y a Jota Benz, a quienes les agradece por estar en el cumpleaños de su hija y los felicita “por su felicidad”.

“Mi querido, Jota. Te agradezco a ti y a la negrita linda Angie por haber sido parte del cumpleaños de mi hija. Sabes que te tengo un gran aprecio por muchas razones y hoy tengo una razón más para reafirmar ese sentimiento. Nuevamente gracias a ti y a Angie por sus tiempos. Aprovecho para felicitarlos por su felicidad, nuevamente gracias ”, escribió.