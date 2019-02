Angie Arizaga: "Sé la gran persona que es Nicola Porcella. Siempre querré lo mejor para él"

Angie Arizaga dejó en claro que está soltera, aunque resaltó que desea que su próxima pareja no pertenezca al ambiente artístico para no afectar su vida privada.



“No busco el amor, porque por buscarlo me fue mal, así que esperaré que llegue. No sé si me he vuelto más exigente, pero ya sé lo que deseo. Quiero un caballero que se preocupe por mí y que no sea del medio, para no exponer mi vida privada”, señaló Arizaga al inaugurar el salón de belleza ‘Jordano Pazre’.



De otro lado, evitó hablar del caso Nicola Porcella, quien se sentó en el ‘sillón rojo’ de ‘El valor de la verdad’ por el tema de ‘Poly’ Ávila y Claudia Meza.



“No hablaré del tema, pero sé la gran persona que es ‘Nico’. Siempre querré lo mejor para él”, refirió.



¿Es cierto que lo reemplazarás en la conducción de ‘Estás en todas’?

No. Imagínate, ya voy a aburrir a la gente. ‘Estás en todas’ ya tiene su equipo.