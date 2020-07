QUERÍA LLORAR. Angie Arizaga se mostró muy emocionada durante una videollamada que realizó Jota Benz al programa Esto es Guerra.

Durante esta videollamada, Gian Piero Díaz reveló que Angie Arizaga mostró su inconformidad con la producción de Esto es Guerra por no incluir a Jota Benz para una tercera temporada. “El público no lo sabe, pero al inicio de la tercera temporada, Angie subió a las oficinas del productor e hizo una pregunta “si el compite bien, es puntual, es responsable ¿por qué no está en el programa?”, precisó el conductor del reality.

Angie Arizaga trató salir del momento incómodo diciendo que preguntó por todos sus compañeros, pero empezó a reírse de manera nerviosa. Al respecto, Jota Benz se mostró sorprendido y le agradeció a la integrante de Esto es Guerra su preocupación.

“Agradecerle, yo recién me enteró, agradecerte de preocuparte tanto por mi bienestar laboral (...) de verdad te agradezco bastante”, indicó Jota Benz al enterarse del gesto que tuvo Angie Arizaga para que el chico reality se reintegre a Esto es Guerra.

Angie Arizaga: Gian Piero Díaz revela que chica reality le pidió a Peter Fajardo por Jota Benz

