Angie Arizaga llamó a Magaly y negó que Nicola la haya agredido verbalmente: "No permitiría ese trato hacia mí"

Angie Arizaga negó haber sido víctima de una agresión verbal por parte de su expareja, Nicola Porcella. La participante de Esto Es Guerra decidió llamar por teléfono en vivo al programa de Magaly Medina para aclarar las imágenes que se difundieron.

La 'Negrita' enfatizó que su ex no se refirió a ella, sino a todo un grupo de amigos que tenía la prisa de irse del local. Sin embargo, ella le pidió que hable bonito porque había gente escuchando.

"No se ve una toma exacta en donde aparece todo el grupo de amigos que estamos adentro y todos estamos apurados e incómodos porque tenemos gente alrededor que nos observa y nos pone en aprietos. Fue un 'apura' al grupo y yo le digo: 'Háblame bien', pero eso no fue hacia mí", explicó Angie Arizaga.

Angie Arizaga llamó por teléfono y negó que Nicola Porcella la haya agredido (Fuente: Magaly TV)

La guerrera tuvo un enfrentamiento con la conductora, pues la pelirroja le recomendó que tome terapia al considerar que ella y Nicola Porcella tienen una 'relación cordial'. Magaly Medina le pidió a Angie Arizaga que no trate de limpiar o defender a su compañero.

Sin embargo, la conductora sí aceptó que hubo un error en el titular que acompañaba la nota, pues señalaba que la chica reality también había agredido verbalmente a Nicola Porcella, cuando ella nunca lo insultó y solo pidió respeto.

Unas horas después, Angie Arizaga decidió enviar un mensaje a través de redes sociales y calificó de 'nota difamatoria' el informe que difundió el programa de Magaly TV: La Firme.

"Las imágenes emitidas hoy en las que aparezco con un compañero de trabajo no representan mi vida privada (...) No puedo tolerar notas difamatorias. El titular escandaloso del programa dirigido por la señora Magaly Medina, así como otros medios de prensa, pretendan afirmar que participé en una escena de agresión verbal en plena vía pública, cuando claramente no es así", explicó Angie Arizaga.