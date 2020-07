PURA EMOCIÓN. Angie Arizaga se mostró muy emocionada en la entrevista que le realizaron en el programa “En Boca de Todos” al hablar del departamento que pudo comprarle a sus padres.

Tula Rodríguez, conductora del espacio televiso, felicitó a Angie Arizaga por el departamento que compró para sus padres. “Hoy estás en el tremendo departamento de estreno que le regalaste a la familia en Barranco, estás feliz por eso, todo esfuerzo tiene una recompensa”, precisó la conductora.

Angie Arizaga se siente conmovida por las palabras de Tula Rodríguez. “Yo aún no me siento realizada, estamos en ese proceso con mi familia, tenerlos me da fuerza para todo (...) tú sabes como soy, Tulita”, precisa la integrante de Esto es Guerra.

La chica reality rompió en llanto. “Si antes valoraba las cosas, ahora las valoro mucho más. Los domingos son los más bonitos, en mi familia todo, costumbres que hoy en día las vuelvo a hacer y me encanta”, señala Angie Arizaga.

Angie Arizaga reflexiona sobre lo que aprendió durante la cuarentena. “Estoy agradecida con todo lo que tengo, esta etapa ha sido para conocerme más (...) yo siento que como siempre me han visto me dedicó demasiado al trabajo, hoy en día disfruto cada cosa que hago, me muestro tal y como soy sin miedo a nada. Es un aprendizaje totalmente bueno para mí”, indica la integrante de Esto es Guerra.

Angie Arizaga rompe en llanto al hablar de su familia (TROME)

