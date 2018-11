Ser ampayada besando a Benny Campos, quien se convirtió por tercera vez en padre hace unas semanas, puso a Angie Arizaga en medio de la polémica. El programa Válgame Dios tenía un audio de Natalia Ríos, quien es la madre y pareja del primo de Yaco Eskenazi, en donde hablaba sobre las imágenes de la participante de Esto Es Guerra.

Sin embargo, Natalia Ríos no permitió la difusión del audio en el programa de Rodrigo González. ¿Por qué razón? Según la joven, ella no es una persona pública y quería manejar en privado el tema. Ahora, se sabe que la madre del hijo de Benny Campos conversó directamente con Angie Arizaga para aclarar su relación con el primo de Yaco Eskenazi.

Pero no solo eso. Todo parece indicar que Natalia Ríos defiende a Angie Arizaga. A través de su cuenta Instagram, aclaró que cuando la guerrera fue captada besando a Benny Campos, ella y el primo de Yaco Eskenazi estaban peleados, pero no separados.

Nuevas imágenes del ampay de Angie Arizaga. (Video: Latina)

En un comentario de una de sus publicaciones, Natalia Ríos escribió: "Benny y yo estábamos peleados no separados ! Una semana antes bailando juntos en el mismo box por su cumpleaños como pareja ..Angie no tenía por qué saber que él no estaba soltero. Si no he hablado es porque no soy una persona pública y ya estoy cansada de tanto show .. acabo de tener un bebé. Ojalá puedan respetar eso. No voy a volver a decir más"

Natalia Ríos habla de Angie Arizaga y Benny Campos Natalia Ríos habla de Angie Arizaga y Benny Campos

Pero eso no fue todo. Natalia Ríos confirmó que había conversado con Angie Arizaga para aclara la situación. Por eso, es probable que la participante de Esto Es Guerra y conductora de TV haya aclarado recientemente que está soltera y que no tiene ninguna relación con nadie.

Además, Angie Arizaga habría bloqueado a Benny Campos de sus redes sociales, para evitar que él pueda comentar sus publicaciones en Instagram, como lo hizo en una fotografía en donde escribió: "Te pasaste de rica estás mi amor"

Este comentario hizo que los fans de Angie Arizaga se indignen y arremetan contra el primo de Yaco Eskenazi, quien desde que apareció en la vida de la participante de Esto Es Guerra, la ha puesto en medio de la polémica.