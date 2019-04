Angie Arizaga muda por el ‘ampay’ de Semana Santa, que fue compartido en redes sociales

Angie Arizaga prefirió no dar detalles sobre el ‘ampay’ que le hicieron en Semana Santa, donde apareció besándose con el empresario Carlos Eyzaguirre.

“Siento que se exponga mi vida privada, pero hay cosas que no deben salir. Estoy tranquila y feliz, no le hago daño a nadie, solo salí con un grupo de amigos y nada más. No (si tiene una relación) quiero tocar este tema, disculpen que no les dé más detalles”, dijo ‘La negrita’ en el programa ‘En boca de todos’.

Recordemos que una imagen de Angie Arizaga besándose con Eyzaguirre fue compartida por sus amigos en las redes sociales, hace unos días.

Las imágenes llamaron la atención de muchos de sus seguidores en las redes sociales, ya que Angie fue vinculada sentimentalmente con el velerista Stefano Peschiera

Recordemos que desde su ruptura sentimental con Nicola Porcella, Angie Arizaga no ha formalizado ninguna relación amorosa.