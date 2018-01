Angie Arizaga estuvo en el ojo de la tormenta la semana pasada, luego de que Trome mostrata una fotografía en la que se le ve rodeada de seguridad. Muchos criticaron la actitud de la chica reality y aseguraron que se le subieron los humos.

Ahora, Edith Tapia se une a las críticas hace Angie Arizaga, compartiendo la fotografía en tono burlón. La veterana modelo decidió bromear con la imagen de la chica reality y no dudó en mostrarlo a todos sus contactos de Facebook.

"¿Y los fans que no le permitían el paso? ¿Dónde están? Creo que Madonna en Perú caminaría más suelta de huesos", escribió Edith Tapia junto a la fotografía de Angie Arizaga resguardada por seis efectivos de seguridad.

Sin embargo, lo que Edith Tapia parece no haber considerado es que, entre sus contactos de Facebook, habría una persona que se sentiría ofendido por la burla. Se trata del novio de Angie Arizaga, Nicola Porcella, quien no dejó pasar la publicación.

"Es mi novia Angie Arizaga y yo, Nicola Porcella. Dos personas que trabajaron con tu hijo y lo apoyaron cuando pocos lo hacían. Cuídate", le respondió el guerrero en la publicación de Edith Tapia.

Sin duda, la publicación de Edith Tapia no le gustó nada a Nicola Porcella, quien no dudó en salir a defender a su novia, Angie Arizaga. Tan disgustado estaba que hasta decidió recordarle el escándalo en el que se vio envuelto su hijo, Guty Carrera.

Como se recuerda, Angie Arizaga llegó hasta las instalaciones de un centro comercial, resguardada no por uno, no por dos, sino por seis agentes de seguridad. Pero eso no es todo, los guardaespaldas juntaron sus manos, a fin de formar un cordón que evitara que fanáticos se acercaran a la modelo.



