Angie Arizaga se pronunció por una transmisión en vivo que hizo Nicola Porcella, donde señaló que retomaría su relación con la ‘negrita’, pero siempre y cuando le pidan disculpas.

“Nicola era la mujer de la relación y siempre quería que le pidan disculpas, pero no quiero hablar de ese tema. Él (Porcella) es un asunto cerrado y no creo que tenga el afán de querer atacarme o molestarme. Es bromita y nada más”, acotó Angie Arizaga.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de entablar una amistad con Nicola Porcella.“Terminamos de la mejor manera, no estamos peleados, pero cada uno anda por su lado. Me encantaría ser su amiga, pero todo tiene un tiempo”, sostuvo Angie Arizaga.