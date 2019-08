Angie Arizaga sobre Nicola Porcella: "Nada de reconciliación, lo único que hay es un buen ambiente de trabajo"

‘No hay reconciliación ni nada’, fue la tajante respuesta que dio Angie Arizaga, ante los rumores de que podría retomar su relación sentimental con Nicola Porcella.



“Nada de reconciliación, lo único que hay es un buen ambiente de trabajo porque hemos coincidido en el circo. Yo estoy enfocada en mi trabajo, no pienso tener una relación”, comentó la ‘Negrita’.



En otro momento, dijo que se encuentra soltera y no tiene apuro para volver a enamorarse.



“Me siento bien soltera, no tengo ningún apuro en tener pareja. Disfruto de mis tiempos, de mi familia, de mi perrito. Además, realizando cosas diferentes en la televisión, como fue la cobertura en Fiestas Patrias, donde me tocó una secuencia gastronómica”, añadió.



RECUPERÓ A ROMINA

​

Por otro lado, Nicola Porcella volvió a resaltar que no tiene amistad con Angie Arizaga.



“Con Angie no hay remember, no existe ni un chance. No hay amistad, no va a haber, no tenemos nada de qué hablar. Ha pasado más de un año desde que terminamos y cada uno hace su vida”, agregó.



Sobre Romina Lozano, comentó que limaron asperezas. “Ella estaba molesta conmigo, pero ya hablamos y estamos chévere. Es una chica linda, no quería perder su amistad. Ella me aconseja mucho”, dijo.



Por último, detalló que viajará a Colombia para pasar algunos castings, pues desea explotar su faceta como actor.