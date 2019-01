¿Angie Arizaga sepultó a Nicola Porcella y ahora está en saliditas con deportista Stefano Peschiera? | ENTREVISTA

¿Qué está pasando en la vida amorosa de Angie Arizaga? En los últimos días, la participante de Esto Es Guerra ha sido relacionada con un deportista de vela que acaba de clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Se especula que recientemente ambos coincidieron en Miami, donde reside el velerista Stefano Peschiera. Además, ambos se siguen en redes sociales y cuando al deportista le preguntaron por una A.A en Instagram, dijo que sí le gustaba.

Ante esta ola de rumores, Angie Arizaga decidió aclarar todos los rumores. En entrevista a Trome, la 'Negrita' aseguró que Stefano Peschiera solo es su amigo y que no está saliendo con nadie por el momento porque quiere disfrutar de su soltería.

¿Angie Arizaga tiene nuevo galán?

"Como dice la canción, somos ‘simplemente amigos y nada más’... ya estoy acostumbrada a que me vinculen con cualquier persona que conozca, así sean amigos míos", afirmó Angie Arizaga.

¿No están en saliditas?

​

​No hay nada. Salí de una relación de bastante años y quiero tiempo para mí. No me cierro al amor, pero ahorita no estoy con ganas de estar en una relación. Espero que la gente entienda que si conozco a alguien no quiere decir que al día siguiente esté con él.

Los comentarios se iniciaron porque le preguntaron, por Instagram, si tú le gustabas y él dijo ‘a quién no’.



Estaba bromeando. Somos amigos, sigo soltera y estaré así por un buen tiempo.