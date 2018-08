Angie Arizaga está en paz con Nicola Porcella 

La ‘guerrera’ Angie Arizaga indicó que su relación con Nicola Porcella es buena, a pesar de haber terminado hace unas semanas.

“Mi relación con Nico es buena, la gente suele comentarme que se siente triste por eso, pero es una decisión que tomamos después de una larga conversación. Tenemos un trato cordial y ahora cada uno está enfocado en sus proyectos”, comentó Angie.



Luego, añadió que su energía la vuelca en su trabajo en televisión y, por el momento, no desea una relación amorosa.



“Estoy dedicada al trabajo y mi familia, no pienso en volver a enamorarme”, finalizó.



Recordemos que hace unos días, Angie Arizaga descartó cualquier tipo de reconciliación con Nicola Porcella.



"Él tiene 30 años y yo 27. La decisión que uno toma es la que debe valer y no hay que mirar para atrás", manifestó la popular 'negrita' Angie Arizaga.