Angie Arizaga sobre presuntas saliditas con Stefano Peschiera: "Simplemente es un amigo, ahorita estoy soltera"

Aunque Angie Arizaga asegura que está soltera, los rumores apuntan a que estaría saliendo con el velerista Stefano Peschiera (23), más aún cuando se supo que la familia del deportista olímpico se lleva bien con la ‘Negrita’.



En un video que fue colgado en el Instagram por la hermana de Stefano Peschiera, se logra ver que la ‘guerrera’ es recibida de manera amorosa por la señora María Elena Loret de Mola (madre de Stefano) en un conocido salón de belleza.



“Ya llegó el momento más esperado, adivinen con quién estoy, mírenla en carne y hueso. Regia como siempre, relinda, ha sido una coincidencia por si acaso”, comentó en el video Claudia Peschiera.

Sin embargo, en las redes sociales se ve que Arizaga está pendiente de las actividades que realiza el velerista, pues ambos se dan ‘like’ a los comentarios que postean. Además, en otra publicación, Stefano llama ‘amuleto de la suerte’ a la conductora de ‘La Previa’.



EL ZORRO LA ECHA

​

Por otro lado, el ‘Zorro Zupe’ dijo en el programa ‘Válgame Dios’ que había escuchado que Angie Arizaga y el deportista estaban saliendo.



“Pero yo le aconsejaría a Stefano que no la lleve a pasear en la vela, porque si se cae al mar va a salir como es”, expresó.



Actualmente, Stefano Peschiera se alista para representar al Perú en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y utiliza su cuenta de Instagram para registrar su arduo entrenamiento.



‘ES SOLO MI AMIGO’

​

“Es solamente un amigo y nada, ya dejen de vincularme. Yo no entiendo, persona que conozco o saludo, ya me están relacionando. Simplemente es un amigo, ahorita estoy soltera. Quiero estar sola, tengo amigos y el día que empiece una relación se los diré”, declaró en una oportunidad la ‘Negrita’ para las cámaras de su canal.