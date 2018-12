Angie Arizaga sobre problemas de Nicola Porcella con Fabio Agostini: "Solo le deseo lo mejor"

La ‘guerrera’ Angie Arizaga comentó que Nicola Porcella es parte de su pasado, que no tienen mayor comunicación y que se dará un tiempo para volver a enamorarse, pues siente que está algo ‘bloqueada’.



Respecto a los roces entre Nicola Porcella y el español Fabio Agostini, al parecer por Mayra Goñi, comentó que no tiene nada que opinar al respecto.



“No cierro las puertas al amor, todo llegará en su momento, creo que estoy bloqueada, ja, ja. He tenido una relación tan larga que ahora quiero un espacio para mí, el trabajo y la familia”, detalló Angie Arizaga.



Respecto a la relación y los roces con Nicola Porcella, aseguró que ella mantiene su distancia y trata de vivir con total tranquilidad.



“Nos llevamos bien, es más, lo veo de lunes a viernes en el programa. Nosotros terminamos en buenos términos, pues era lo más sano. Además, lo recomendable es no interactuar mucho ni conversar tanto. Mantener la distancia es lo ideal, pero siempre le voy a desear lo mejor porque hay un cariño y quiero guardar los mejores momentos”, indicó la modelo, quien ahora dirige sola ‘Forza funcional’ en MegaPlaza.



“En un principio nos asociamos y lanzamos el centro, pero desde hace seis meses yo estoy al frente. Arreglamos todo con Nicola y es como si fuera mi hijito”, añadió Angie Arizaga.



Luego, dijo no conocer detalles de los problemas que pueda tener Nicola Porcella con el español Fabio Agostini.



“No sé sobre eso, no tengo nada para opinar. Como dije, solo le deseo lo mejor”, agregó.



Finalmente, pidió que no la vinculen con todos los caballeros que se le acercan, y que está entusiasmada con su participación en ‘Los Vílchez’, que se emitirá en enero por América.