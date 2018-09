Estaba decidido. Nicola Porcella confesó que estaba a punto de pedirle matrimonio a Angie Arizaga tras su viaje a Rusia por el mundial 2018. Incluso, antes de que la Negrita partiera, él había mandado por el anillo de compromiso, pero tardó en llegar.

Cuando Angie Arizaga retornó de Rusia, se acabó la relación y fue ella quien informó a la prensa de la decisión de pareja. Desde entonces, la 'Negrita' de Esto Es Guerra no ha querido dar más detalles de lo sucedido.

Sin embargo, Nicola Porcella sí se ha abierto más sobre la situación, y aunque no ha contado los motivos concretos por los que se acabó la relación, deja entrever que fue decisión de Angie Arizaga. Incluso, el participante de Esto Es Guerra dijo que quería tener una hija con ella, cosa que la Negrita no le creía.

Nicola Porcella sobre Angie Arizaga

Tras hacer todas estas declaraciones, Angie Arizaga fue consultada sobre lo dicho por Nicola Porcella. La Negrita indicó que ella había dicho anteriormente que no se iba a referir en nada sobre su expareja y así seguirá siendo.

"Creo que, como dijo Nicola, no hay nada más que hablar. Yo también hablé en mi momento y dije que no tocaría el tema. Cada uno por su lado, siempre le voy a desear lo mejor por todos los años que estuvimos juntos, pero no tengo nada más que comentar. Todo está aclarado", declaró Angie Arizaga a América Espectáculos.

Angie Arizaga sobre Nicola Porcella

