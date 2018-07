Angie Arizaga no quiso revelar el motivo del final de su relación con Nicola Porcella | ENTREVISTA

Angie Arizaga confirmó que terminó con Nicola Porcella y que su separación se dio en buenos términos.



¿Es cierto que ya no estás con Nicola?

Sí, hace poco terminé con él, pero las cosas están súper bien.



La gente se pregunta, ¿cuál fue el motivo de la separación?

No me puedo explayar tanto. Ya terminó y estamos tranquilos, fue una relación de muchos años.



¿A qué obedece que ya no estén?

De verdad, no puedo decir más, porque estamos aquí para hablar del circo de ‘Esto es guerra’, que arranca este 20 de julio.



¿Y estás tranquila?

Sí, y él también.



¿Te chocó el distanciamiento?

Estoy tranquila, Nicola igual y siempre le voy a desear lo mejor porque hay un cariño.



¿Existe la posibilidad de retomar el romance o es definitivo?

Definitivo. No hablo siempre de mi vida privada, pero es mejor para no especular. Yo estoy feliz, contenta, tranquila, hemos terminado de la mejor manera.



Ahora compartes tu tiempo con amigas, como Sheyla con quien sales a correr...

Sí, estoy ocupando mi tiempo con el trabajo y departiendo con mis amigas.



¿Se puede llegar a ser amigo del ex?

Claro que sí.



¿Borrarás las fotos que tienes con Nicola como él hizo en sus redes sociales?

De esos detalles no diré nada.

