Angie tras su regreso a Esto Es Guerra: "Quise descansar para estar bien conmigo misma, con mi familia y ustedes"

Angie Arizaga regresó recargada a Esto Es Guerra. La Negrita sorprendió al volver después de una semana y media de ausencia del programa de competencia. Aunque ella dijo que se tomaría un tiempo para solucionar temas personales tras la polémica con Nicola Porcella, la guerrera estaba ansiosa por regresar al trabajo.

En conversación con América Espectáculos, Angie Arizaga indicó que ella ama su trabajo y le gusta estar 100% ocupada todo el día. Además, agradeció a la producción de Esto Es Guerra y América Televisión por el tiempo.

"Tuve un descanso y ahora nuevamente estoy con fuerza. En una semana y media que me he ido, la competencia está muy fuerte. Feliz de estar en mi segunda casa. Esto Es Guerra me abrió las puertas y también gracias a América", declaró la chica reality.

Angie Arizaga tras su regreso a la TV

Aunque no habló sobre el incidente que la llevó a estar alejada de la televisión por unos días, aceptó que muchas cosas se juntaron para que ella también quiera regresar pronto a la pantalla chica con 'Esto Es Guerra' y 'Sí va a salir'.

"Es un conjunto de muchas cosas porque mi trabajo es como mi casa, me siento comodísima aquí; los fans me han dando su apoyo día a día (...) Solo quise descansar para estar muy bien para ustedes, conmigo misma, con mi familia. Hay Angie para rato, más recargada que nunca y con ganas de sacarles risas a ustedes y divertir a todos", puntualizó.