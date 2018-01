¿Se le subieron los humos? Sabemos que la seguridad no es juego, pero Angie Arizaga parece haberlo llevado a niveles extremos. La chica reality se presentó hoy en una activación en el Mega Plaza de Lima Norte y la cantidad de seguridad que la resguardaba sorprendió a más de uno.

Angie Arizaga llegó hasta las instalaciones del centro comercial, resguardada no por uno, no por dos, sino por seis agentes de seguridad. Pero eso no es todo, los guardaespaldas juntaron sus manos, a fin de formar un cordón que evitara que fanáticos se acercaran a la modelo.

Como si Angie Arizaga fue un Beatle, la seguridad la resguardó y la cubrió, manteniéndola segura dentro del cordón humano. Sin embargo, la medida demostró ser totalmente innecesaria, pues ningún fanático se acercó a ella.

#summertime 👡 @ciaracalzados Una publicación compartida de angie (@angiearizaga.aa) el Dic 31, 2017 at 8:05 PST

Lo único que provocaba Angie Arizaga en los presentes eran miradas curiosas y otras sorprendidas por su estilo de llegada. Alguna que otra persona tomó una foto con su celular, a lo lejos, pero nadie se acercaba a pedirle autógrafos o alguna foto personal.

Las personas sentadas en las mesas al costado de Angie Arizaga ni se pararon. A las justas voltearon sus cabezas para ver el resguardo policial de la chica reality. ¿Será que su popularidad bajó? Podríamos decir que algunos años atrás, los chicos reality sí habrían generado filas de personas esperando sus autógrafos. Pero ahora, la foto de Angie demuestra que la situación no es la misma.

Incluso hoy, el evento que tenían programado Angie Arizaga y Nicola Porcella, no reunió a la cantidad de personas que anteriormente lograban congregar. ¿Será que la era de los chicos reality está llegando a su fin? Solo el tiempo dirá si los peruanos ya están aburridos de los programas reality.

