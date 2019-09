Angie Arizaga responde a las críticas por los pocos días que se tomó alejada de la TV tras escándalo con Nicola Porcella

Angie Arizaga había anunciado hace unas semanas que se alejaría de la TV para enfocarse en su crecimiento personal, luego de estar envuelta en la polémica con Nicola Porcella en una discoteca.

Sin embargo, sorprendió a todos cuando, después de 8 días, regresó a Esto Es Guerra. Incluso, el Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe, aclaró en Válgame Dios que esos días no fueron pedidos por ella, sino correspondían a una suspensión para la guerrera por haber declarado a Magaly Medina.

Por eso, muchos usuarios en redes sociales cuestionaron a Angie Arizaga, aduciendo que el tiempo que tomó para cuidar su salud mental fue muy corto. Ante esto, la 'Negrita' decidió enviar un mensaje para aclarar la situación:

"Para muchos habrán sido pocos días, pero en realidad para mí, fue mucho más. Cuando amas lo que haces y tu trabajo te hace realmente feliz, no puedes estar tanto tiempo separada de él. Y yo estoy demasiado feliz de haberme reincorporado y seguir haciendo lo que me gusta. Obviamente sigo cuidándome y buscando mi crecimiento personal, ¡eso no lo dejaré nunca! ¡Los quiero chicos, ustedes me ayudan mucho!", escribió en Instagram Angie Arizaga.

Angie Arizaga regresó el 2 de setiembre a Esto Es Guerra y reapareció en la conducción de 'Sí va a Salir' junto a Juan Carlos Orderique. Hasta el momento, se sabe que ella no mantiene ningún contacto con Nicola Porcella tras lo sucedido y que ambos están bloqueados el uno del otro de sus celulares.

En una entrevista con Trome, Peter Fajardo afirmó que la salida de Nicola Porcella no tiene marcha atrás pues se le dieron oportunidades en el pasado y ahora deberá enfocarse en mejorar.