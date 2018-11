Angie Arizaga rompe su silencio tras ampay con el primo de Yaco Eskenazi ¿Lo oficializó? | VIDEO

Rompió su silencio. Angie Arizaga habló por primera vez tras el ampay en el que se le ve besando a un joven, que responde al nombre de Benny Campos, en una conocida discoteca de Barranco. La guerrera no quiso entrar en detalles pero dijo estar 'tranquila'.

"Hablar del tema es agrandar todo. Algo que aprendí es a tener mi vida un poquito privada", dijo Angie Arizaga en declaraciones a América TV sobre su ampay con el primo de Yaco Eskenazi.

"Siempre van a haber comentarios malintencionado. La gente que me conoce sabe como soy. No voy a hablar más. Estoy tranquila. De mi vida privada quiero mantener algo en reservar" , agregó la 'Nregrita'.

Angie Arizaga besa a otro en discoteca y olvida así a Nicola Porcella. (Video: Instagram/Instarándula)

"No hay nada", comentó Angie Arizaga cuando le preguntaron si es que había 'alguna novedad' con respecto a su vida amorosa de la que tanto se habló el último fin de semana.

"Si me gustaría siempre mostrar mi trabajo. En mi día a día, en lo que me esfuerzo un montón. Hablar de mi vida privada, me quiero reservar. Cuando tenga ganas de hablar, lo haré" , puntualizó la ex de Nicola Porcella.

Tras ver las imágenes del ampay de Angie Arizaga, la supuesta pareja de Benny Campos habló con el programa 'Válgame Dios' y manifestó que él acaba de convertirse en padre de un niño.



Sin embargo, la joven decidió que sus declaraciones no salgan al aire y le manifestó a la productora del espacio que ya no mantiene relación con el nuevo saliente de la 'guerrera'.