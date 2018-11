"Angie Arizaga no sabía que el primo de Yaco Eskenazi tenía pareja cuando ocurrió el ampay", revela Choca Mandros

Angie Arizaga estuvo en medio de la polémica después de haber sido captada besándose con Benny Campos, primo de Yaco Eskenazi, en una discoteca tras terminar su romance con Nicola Porcella.

El escándalo llegó cuando se supo que Benny Campos tenía pareja al momento del ampay y se acababa de convertir en padre hace unos meses. Esta situación puso en una posición complicada a Angie Arizaga, pero ella evitó brindar declaraciones para aclarar lo ocurrido.

Se sabe que Angie Arizaga habló con la pareja de Benny Campos, Natalia Ríos, para aclarar lo ocurrido y la joven aseguró que todo había quedado bien entre ella y la participante de Esto Es Guerra.

Nuevas imágenes del ampay de Angie Arizaga. (Video: Latina)

Ahora, Choca Mandros, productor de América TV y conductor de 'Estás en Todas' reveló que cuando ocurrió el ampay de Angie Arizaga con Benny Campos, la 'Negrita' no sabía que el primo de Yaco Eskenazi tenía pareja.

"(Angie Arizaga) no sabía, porque le dijeron que estaba soltero, que no tenía ningún compromiso. Pero sí sabía que tenía dos hijos. El detalle es que (Benny Campos) puede ser una persona separada", declaró Choca Mandros al diario Ojo.

Además, el conductor de TV indicó que hasta donde sabí a Yaco Eskenazi, su primo estaba soltero. Por eso, él le recomendaba a Angie Arizaga mantener perfil bajo y evitar tomar en lugares públicos, para evitar ese tipo de escenas nuevamente.

"(Angie) no tiene la intención de comprometerse con nadie. Tal vez fue la primera vez que salieron y no lo sabemos. No debe confiar en el alcohol. No le veo nada de malo a que se divierta, pero si luego salen otras cosas, eso no es bueno para su imagen", concluyó Choca Mandros.