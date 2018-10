Angie Arizaga sobre salida a fiesta de música de electrónica: "Estuve disfrutando un poquito. Estoy soltera"

Angie Arizaga ironizó con las imágenes en donde se le ve ‘pasadita de copas’ y aseguró que como no sale hace mucho, le ‘chocó’ el licor.



“La pasé tranquilita, ja, ja, ja. Fue una simple salida, hace tiempo que no salía y me chocó. Hice la de ‘Matrix’ ja, ja, ja. Mi papá se mató de risa”, expresó la ‘Negrita’.



En otro momento, al ser abordada por la prensa, Angie Arizaga expresó que está disfrutando su soltería, después de su ruptura con Nicola Porcella, con quien mantuvo una relación durante varios años e incluso tenían planes de boda.



“Estuve disfrutando un poquito, pues. Estoy soltera. No fue una exageración”, sostuvo.



En las imágenes que difundió ‘Válgame Dios’, se le ve a Angie Arizaga muy ‘alegre’, sirviéndose whisky en una lata de energizante, muy cariñosa con sus amigas. Ella salía de un festival de música electrónica a las cinco de la mañana.



Sobre la supuesta agresión de Nicola Porcella a uno de sus pretendientes, la ‘Negrita’ no quiso emitir comentario.



PROVOCACIÓN



Por otro lado, trascendió que fue a Porcella a quien provocaron para crear polémica.



“En ese box, donde estuvo Angie, se encontraba un chico que había trabajado en ‘Esto es guerra’. Él y sus amigos empezaron a mandar indirectas a Nicola, hasta que se acercó y les pidió que paren, pero insistieron, los ánimos se caldearon. Es falso que le hayan roto la boca, pero sí hubo empujones”, dijo nuestra fuente.