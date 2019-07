Angie Arizaga sobre salida nocturna con Fabio Agostini: "¡Ya no puedo tener amigos! ¿Qué tiene de malo que salga?"

Está aburrida. Así se siente Angie Arizaga tras la difusión de unas imágenes de ella junto a Fabio Agostini en un cine de la capital. La 'Negrita' dejó en claro que el español es su amigo y que no hay nada más que una amistad entre ambos.

"Estoy aburrida, ya no cansada, sino aburrida. ¡Ya no puedo tener amigos! ¿Qué tiene de malo que salga con un amigo? No hay nada malo en las imágenes. Además saben que Fabio y yo somos amigos hace tiempo porque lo conocí aquí en esto es Guerra, así que tranqui", contó Angie Arizaga a América Espectáculos.

La participante de Esto Es Guerra indicó que no le ve nada de malo a una salida con Fabio Agostini y señaló que la verán con otras personas porque está soltera y no tiene que rendirle cuentas a nadie sobre con quien sale.

Angie Arizaga y Fabio Agostini son captados divirtiéndose juntos en salidas nocturnas | VIDEO

"Voy a seguir saliendo porque estoy soltera y tengo derecho a distraerme y relajarme un poco. No hay nada ni qué criticar. ¿Por qué tendría que cuidarme de cosas en donde no hay nada?", indicó Angie Arizaga.

Finalmente, la expareja de Nicola Porcella declaró que si en algún momento tiene una relación seria, ella será la primera en contarlo a los medios. "El día que yo quiera decir que yo estoy con alguien, lo voy a decir y mientras tanto ¡no hay nadie!", puntualizó Angie Arizaga.