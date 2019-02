Angie Arizaga: "Siempre me quiereN involucrar con personas, pero no tengo nada con nadie"

Angie Arizaga desmintió que esté rehaciendo su vida sentimental con el velerista Stefano Peschiera, como se viene especulando desde que se le vio en un video con la madre del deportista.



“La gente siempre me quiere involucrar con personas, pero no tengo nada con él (Stefano) ni con nadie. No estoy con ningún chico, ando sola y soltera. Además, no estoy buscando nada en particular porque no deseo tener nada con absolutamente nadie”, expresó la ‘Negrita’ de ‘Esto es guerra’.



De otro lado, aclaró que tiene una relación cordial con Nicola Porcella, pero prefirió no confirmar o desmentir que hayan compartido durante un desayuno, el último fin de semana.



“Trabajamos juntos y en el mismo canal. Tenemos una relación laboral y cordial, pero no puedo decir nada más. ¿Si es verdad que estuvimos juntos el fin de semana y que tomamos desayuno? No tengo nada que hablar de mi vida privada”, precisó la modelo en el programa ‘Válgame Dios’.