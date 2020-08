La integrante de ‘Esto es guerra,’ Angie Arizaga presentó a su hermana Evelyn en un enlace especial para el programa ‘En boca de todos’ para anunciar que su hermana menor se ha convertido en toda una empresaria.

Todo estaba saliendo bien hasta que Tula Rodríguez pidió a Angie retirarse un momento de la entrevista para que Evelyn revelara si tiene novio o galán que la corteje.

Cuando todos pensaron que la novel empresaria confesaría el nombre de su novio, ella reveló un secreto que Angie tiene bien guardado.

“¿Cómo se llama el chico que te gusta?”, preguntó Tula Rodríguez. De inmediato, Evelyn respondió: “No hay ningún chico que me guste ahorita. No soy tan enamoradiza como mi hermana, quizás”.

En ese momento, todos los conductores de ‘En boca de todos’ gritaron por la revelación. ‘Carloncho’ señaló: “¡Ya no le den micro a esta chuquicita!”. Incluso Maju Mantilla expresó: “Espero que Angie no haya escuchado nada de nada”.